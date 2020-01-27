В Туле педофил пытался затащить девочку в овраг

В Туле разыскивают педофила, который напал на 14-летнюю девочку на улице Хворостухина.



26 января он пытался затащить подростка в овраг, но девочке удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Приметы разыскиваемого: на вид 20-25 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения, круглое лицо, кожа смуглая, волосы тёмные средней длины.

Всем, кто располагает информацией, просьба позвонить по телефонам 02 или 8-961-147-87-56 (руководитель следственного отдела по Пролетарскому округу Тулы Дмитрий Павлович Щепаков).