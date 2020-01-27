В Туле на участке, предназначенном для жилого дома, организовали спа-салон

В Туле собственник земельного участка попал под суд из-за его нецелевого использования.



В нарушение требований Земельного кодекса владелец земли на пересечении улицы Кауля и Чапаевского переулка вместо индивидуального жилого дома организовал салон по оказанию услуг массажа и спа-процедур.

Прокуратура через суд потребовала признать действия физического лица по использованию земельного участка незаконными и обязать использовать его в соответствии с установленным для него целевым назначением.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.