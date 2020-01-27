В Тульской области займутся профилактикой коронавируса

Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным органам власти и местным управлениям ведомства разработать проекты планов профилактических мероприятий по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции.



Больницы должны быть обеспечены специальным медоборудованием, расходными материалами для лабораторных анализов, медикаментами для профилактики заболевания, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, а также автотранспортом.

В медицинских организациях и аптеках надлежит создать запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, следует из документа.

Территориальным органам Роспотребнадзора также поручено осуществлять санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу РФ в усиленном режиме.

Главный санитарный врач рекомендует главам регионов утвердить региональные планы по недопущению распространения коронавируса, предусмотрев выделение необходимых средств, а также усилить режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспортных объектах.

Руководителям региональных органов здравоохранения рекомендуется обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов с симптомами, «не исключающими новую коронавирусную инфекцию», говорится в постановлении.

Местным органам власти в сфере образования рекомендовано организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая.

Своё название коронавирус получил из-за внешнего вида: под микроскопом на поверхности вирусной частицы видна «корона» из выступающих белков. Заражать он может кошек, собак, летучих мышей и птиц.

В настоящее время известны шесть коронавирусов, которые способны заразить человека. Четыре неопасны: они вызывают симптомы обычной простуды. Два других — это возбудитель так называемой атипичной пневмонии в 2003 году (коронавирус Тяжёлого острого респираторного синдрома, ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Оба вызывают серьёзные заболевания дыхательных путей и могут быть смертельными.

С конца декабря 2019 года новый вирус вызывает массовые заболевания в Китайской Народной Республике. Общее число заболевших превысило 830 человек.

КНР – инвестиционный партнёр Тульской области, в регионе есть ряд предприятий, в которых работают граждане КНР.

23 января с признаками ОРВИ были госпитализированы две студентки ТГПУ из Китая. Результаты анализов показали, что у девушек грипп группы В. В студенческом общежитии медики проводят профилактический осмотр студентов.