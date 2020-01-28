Председатель Тулоблдумы рассказал, как идёт правка российской Конституции

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов рассказал на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина о том, как идёт работа над правкой российской Конституции.



Напомним, Харитонов вошёл в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

По словам Харитонова, что в рабочую группу поступают поправки и предложения, в том числе из Тульской области.

«Насыщенное обсуждение идёт по всем статьям Конституции, но, конечно, приоритет отдается поправкам, отмеченным в послании президента», — сообщил он.