Жителей Тульской области впервые перепишут с помощью новейших технологий

С 1 по 31 октября 2020 года в Тульской области, как и в других регионах, пройдёт Всероссийская перепись населения.



Подготовку к её проведению обсудили накануне в региональном правительстве.

Эта перепись станет 12-й по счёту (первая прошла в 1897 году) и впервые пройдёт с использованием цифровых технологий.

По словам руководителя аппарата правительства Тульской области Галины Якушкиной, жители смогут самостоятельно поучаствовать в переписи через портал Госуслуг или многофункциональные центры.

Комиссии по подготовке и проведению переписи уже созданы в 24 муниципальных районах и городских округах. Будет создано 2692 счётных участка и 450 переписных участков, подберут 3600 переписчиков.

Также наведут порядок в адресном хозяйстве, чтобы во всех населённых пунктах были аншлаги с номера домов и названиями улиц.