За год гражданами России стали 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР

В 2020 году российское гражданство получили 227 тысяч жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.



Об этом «Известиям» сообщила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

По её словам, действие госпрограммы переселения соотечественников планируется распространить на 80 регионов РФ.

В Ростове было создано отдельное подразделение, которое принимает документы для получения гражданства РФ и обрабатывает их. При этом Казакова отметила, что количество жителей Донбасса, желающих получить российское гражданство, увеличивается.

«Сегодня мы получаем около 1-1,5 тысяч таких документов в день», — уточнила она.

По её словам, «уже сегодня соцподдержка, которую мы оказываем соотечественникам, гораздо выше, если сравнивать с другими территориями вселения по государственной программе, и составляет 240 тысяч рублей на одного человека».

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин своим указом дал право жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины обращаться за российским гражданством по упрощённой процедуре. 1 мая Путин ещё одним указом дал право на упрощённый порядок получения гражданства РФ гражданам Украины, родившимся в Крыму и Севастополе и выехавшим оттуда до 18 марта 2014 года, а также их детям, супругам и родителям. 17 июля Путин подписал указ о предоставлении такого права тем, кто ранее проживал на территории нынешних ДНР и ЛНР.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи российских паспортов своим гражданам и призвало международное сообщество не признавать такие документы.