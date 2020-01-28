Около 18,5 млн россиян живут за чертой бедности

В России около 18,5 млн граждан живут за чертой бедности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на экспертные оценки данных статистики за 2018 год.



Среди них основная часть — это семьи с детьми.

В апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял о том, что в России насчитывается почти 19 млн бедных граждан.

По данным Росстата, за чертой бедности пребывает каждый восьмой россиянин (12%), получая на работе не больше 10 тысяч рублей дохода, а самая распространённая зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей.

В 2018 году менее 27 тысяч рублей в месяц зарабатывали более половины россиян (55,2%), чуть больше трети (37%) получают не более 19 тысяч рублей, а каждый четвёртый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей.

Аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка выяснили, что 3% самых обеспеченных россиян владеют почти всем богатством страны, а институт швейцарского банка Credit Suisse сообщил о росте числа долларовых миллионеров в России с июля 2017 по июль 2018 года сразу на 30%.