В России назначили куратора мусорной реформы

Премьем-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя «Российского экологического оператора».



Курировать формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами будет Илья Гудков, ранее работавший гендиректором ФКУ «Ространсмодернизация».

С февраля по ноябрь 2019 года «Российский экологический оператор» возглавлял Денис Буцаев.

Организация займётся реализацией реформы, которая стартовала в России с января 2019 года для формирования «цивилизованной практики обращения с мусором в стране, ликвидации незаконных свалок и снижения объёмов вывозимых на полигоны отходов».