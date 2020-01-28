Кого Путин включил в новый состав президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета.



В него вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В президиуме Госсовета восемь человек, ротация происходит раз в полгода. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин входил в его состав с июня 2018 года по январь 2019-го.

Напомним, ранее Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции.