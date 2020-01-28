27 января в Тульской области стартовала операция «Автобус». Она продлится до 25 февраля.



Сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими подразделениями полиции, представителями Ространснадзора и министерства транспорта и дорожного хозяйства проверят пассажирские перевозки.

Цель мероприятия — профилактика аварийности с участием пассажирского транспорта, предупреждения и пресечения нарушений ПДД и требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, незаконной предпринимательской деятельности.

Особое внимание будет уделено: водительскому составу, соблюдению водителями автобусов скоростного режима, соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха, путевой документации, наличию сведений о прохождении предрейсового технического и медицинского осмотров, техническому состоянию транспортного средства и др.