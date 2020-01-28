Жителей Кимовска оставили без детской площадки, которую они изготавливали на свои деньги (видео)

В Кимовске коммунальщики демонтировали детскую площадку, которую жители устанавливали за свой счёт.



Жители дома №18 по улице Бессолова неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой установить площадку у них во дворе, но получали отказ по причине нехватки бюджетных средств.

В 2013 году семьи с детьми самостоятельно сдали деньги на покупку материала и изготовление качелей — это обошлось более чем в 40 тысяч рублей.

Однако в декабре 2019 года без предупреждения к ним во двор приехала газель с рабочими МКУ «Универсал-Ком» и срезали качели.

«Когда я прибежал на детскую площадку, одни качели и грибок были уже срезаны. После того как я прекратил, по моему мнению, противоправные действия, рабочие вызвали начальника „Универсал-Ком“ Щепенцова М. Он сообщил мне, что резать все детские площадки в городе, приказал губернатор Дюмин А. Г. и предьявил мне решение суда по площадке, находящейся на отмежованной придомовой территории дома», — рассказал один из жителей, активист Андрей Юнцов.

Кимовчане считают действия администрации незаконными, так как всё имущество, находящееся в границах придомовой территории, принадлежит жителям дома.

Андрей Юнцов написал письмо губернатору Тульской области Алексею Дюмину, в котором обращает внимание на катастрофическую нехватку детских площадок.

«Сотрудники „Универсал-Ком“ совершили порчу и кражу этого имущества. Мной были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол, но позже мне пришел ответ об отказе в возбуждении уголовного дела. Также я в городском суде ознакомился с материалами дела, в которых не было никаких заключений экспертов, о том, что наша детская площадка не соответствует ГОСТам. Также не было ни одного предписания об устранении недостатков. После уничтожения детских площадок в городе детям просто негде играть! Когда планируется установка новых современных площадок взамен снесенных? Кто возместит причиненный нам ущерб?» — обращается он.