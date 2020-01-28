Жители ясногорского посёлка просят обустроить остановку общественного транспорта

Жители посёлка Новоревякинский Ясногорского района жалуются на проблемы с общественным транспортом и благоустройством.



По словам ясногорцев, в посёлке нет обустроенной остановки общественного транспорта, существуют проблемы с движением автобуса — приходится ходить пешком в отсутствие нормального тротуара.

Кроме того, уже устарела и, возможно, не соответствует нормам безопасности детская площадка, а новую не устанавливают.

Жители неоднократно обращались в органы местного самоуправления, однако результата нет, рассказал «ТА» местный активист Владислав Плотников.

Как уточнили жители, ранее им обещали установить детскую площадку по программе «Газпрома», однако чиновники ограничились одними обещаниями.

Мы обратились в администрацию Ясногорского района с просьбой прокомментировать данную информацию.