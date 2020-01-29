Против поправок в Конституцию подписались свыше 30 тысяч россиян

Более 30 тысяч человек подписали манифест против поправок в Конституцию России.



Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Открытой России», которая является организатором проекта.

«Против поправок в Конституцию, инициированных президентом, выступают самые широкие слои общества», — сказал директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

По его словам, это «реальные граждане, которые выступают против узурпации власти». Он уверен, что число людей, которые оставят свои подписи, будет расти.

Более 40% подписавшихся — это жители Москвы и Подмосковья (29,7%), а также Петербурга и Ленинградской области (11%).