Депутаты Госдумы придумали для россиян новое наказание

В феврале депутаты Госдумы обсудят введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.



Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предложили взыскивать за оказание таких услуг с физических лиц 300 тысяч рублей, с юридических — 1 млн рублей.

Замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выступил за более суровое наказание — вплоть до уголовного. Он отметил, что с ГИБДД вопрос о введении начнет предметно обсуждаться после появления текста законопроекта, который может быть разработан до конца 2020 года.

По оценкам РОАД, в стране от 10 до 30% автомобилей из общего автопарка в 50 млн имеют скорректированные данные по километражу.