Экс-главу администрации Тулы Евгения Авилова убрали из президентского резерва

Бывшего главу администрации Тулы Евгения Авилова исключили из резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России Владимира Путина.



Напомним, Авилов ушёл с поста в сентябре 2019 года. Ожидалось, что он станет мэром Тулы, но, несмотря на успешное избрание в городскую Думу, Авилов отказался от мандата и полностью ушёл из политики — по официальным данным, в бизнес.

В обновлённый резерв входят 138 человек, имеющих «достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества».

Из туляков (или условных туляков) в нём числятся зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин (1977 г. р.), председатель правительства Тульской области Валерий Шерин (1981 г. р.) и первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев (1989 г. р.).