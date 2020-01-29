В Тульской области с арендатора земли потребовали долг за три года

В Каменском районе арендатора земельного участка поймали на неуплате денег за использование муниципального имущества.



Оказалось, что договор аренды был заключён в 2016 году, но по каким-то причинам мужчина деньги не выплачивал. А администрация района в свою очередь закрывала на это глаза, нарушая требования Бюджетного кодекса. Долг превысил 37 тысяч рублей.

На бездействие чиновникам указала прокуратура. В адрес главы района Александра Карцева внесено представление, фактическое устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре.