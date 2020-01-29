В Туле полицейский во время обыска украл реквизиты чужой банковской карты, чтобы оплачивать себе подписку на фильмы

Зареченский районный суд Тулы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в краже с банковского счёта.



В апреле 2019 года во время осмотра места происшествия по заявлению о краже из офиса участковый уполномоченный обнаружил на столе банковскую карту и списал её реквизиты.

После этого у себя дома он оформил платную подписку на просмотр фильмов на сумму 599 рублей, а затем пытался трижды продлить её, но карта уже была заблокирована владелицей.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Полицейскому-киноману грозит штраф в размере 100-500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.