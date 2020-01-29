В Узловском районе нечистоты потекут по новым магистралям

В ближайшие три года Узловской район ждёт модернизация сетей канализации.



Об этом на оперативном совещании в правительстве Тульской области сообщил председатель комитета ЖКХ Андрей Сорокин.

Общая протяжённость канализационных магистралей составит около 20 км. Сейчас администрация района совместно с ООО «БОС Эксплуатация» разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство коллекторов. Она должна быть готова к 1 июня 2019 года.

Как ожидают чиновники, реализация этого плана существенно улучшит экологическую обстановку в Узловском районе.