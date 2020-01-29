Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту отчуждения пруда в Алексинском районе

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту отчуждения водного объекта в Алексине.



Будут проверены факты соблюдения природоохранного законодательства.

Напомним, ранее мы писали о продаже пруда в селе Сотино. Пруд площадью 3,7 га (71:01:010301:857) с берегом в 2,5 га (71:01:010301:521) продают за 4,5 млн рублей для разведения рыбы и организации платной рыбалки. Кадастровая стоимость пруда — 75 тысяч рублей, берега — 50 тысяч.

Известны случаи и вырубки деревьев на прибрежных зонах в Егнышёвке. Прибрежные зоны Оки также выставлены на продажу.