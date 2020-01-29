В тульской воде станет меньше железа — такую сказку обещают жителям города после переустройства системы обезжелезивания в посёлке Плеханово.



Управление капитального строительства Тулы объявило тендер на реконструкцию и модернизацию станции. Стоимость работ — 111 миллионов рублей. Результаты аукциона станут известны 5 февраля.

Подрядчик должен будет сначала провести проектно-изыскательские работы, а затем заняться переустройством системы.

Обновлённую станцию обезжелезивания планируют запустить уже 25 ноября текущего года.