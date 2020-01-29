В Тульской области «антисоветского» главу Андропова не наказали за потухший вечный огонь

Глава администрации Советск Щёкинского района Григорий Андропов избежал наказания за потухший вечный огонь.



Напомним, неделю назад местные жители возмутились тем, что в городе уже больше месяца не горит вечный огонь мемориала «Скорбящий воин и женщина».

В местной администрации пояснили, что из-за дефицита бюджетных средств не был заключён контракт на 2020 год на круглогодичную поставку газа в мемориал. На эти цели требовалось 402 тысячи рублей.

Сразу после того, как общественный резонанс распространился на всю Тульскую область, вечный огонь «включили».

Как рассказала СМИ глава МО Советск Елена Холаимова, никому из чиновников не было объявлено дисциплинарное взыскание. С ответственными лицами, главный из которых, по её словам, глава администрации Григорий Андропов, «просто побеседовали».

Сам Андропов на своей странице в соцсети сообщил, что шефство над вечным огнём взяло областное отделение партии «Единая Россия», возглавляет которое гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Николай Воробьёв.

35-летний Григорий Андропов возглавил Советск в октябре 2019 года. Он окончил Тульский госуниверситет по специальности «менеджмент организации» (2006), «машины и технология обработки металлов давлением» (2007). Ранее пост главы администрации Советска занимал Николай Мясоедов.