Тула теперь будет называться по-новому

Депутаты Тульской городской Думы внесли поправки в устав областного центра, утвердив его новое официальное название.



Теперь он будет называться «муниципальное образование городской округ Тула». Поправки связаны с изменениями в федеральном законодательстве.

Согласно новой статье 9.1 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект.

Также устав Тулы допускает использовать сокращённую форму «муниципальное образование город Тула» в официальных символах, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц и др.