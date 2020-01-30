В Тульской области коровы заразились опасной для человека инфекцией

В Ефремовском районе зафиксированы вспышки заболевания бруцеллезом среди скота.
По данным комитета ветеринарии Тульской области, в деревне Варваровка заболели 18 коров. Кроме Тульской области, очаги инфекции зафиксированы в Ростовской и Астраханской областях, а также в Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках.
Бруцеллез — инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма.
Заражение происходит при непосредственном контакте с животными или употреблении в пищу заражённых продуктов: сырого молока, сыра.