В Тульской области коровы заразились опасной для человека инфекцией

В Ефремовском районе зафиксированы вспышки заболевания бруцеллезом среди скота.



По данным комитета ветеринарии Тульской области, в деревне Варваровка заболели 18 коров. Кроме Тульской области, очаги инфекции зафиксированы в Ростовской и Астраханской областях, а также в Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках.

Бруцеллез — инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма.

Заражение происходит при непосредственном контакте с животными или употреблении в пищу заражённых продуктов: сырого молока, сыра.