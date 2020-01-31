Тульские антикоррупционеры дождались команды «фас» от губернатора

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин нацелил антикоррупционное ведомство регионального правительства на активную работу.



Об этом он сообщил на встрече с главой министерстве по контролю и профилактике коррупционных нарушений Александром Бибиковым.

Дюмин подчеркнул, что борьба с коррупцией — одна из приоритетных задач государственной политики. При этом глава региона заметил, что исключений нельзя делать ни для кого.

«Неприкасаемых у нас нет и не будет. На такую работу вы должны быть нацелены», — подчеркнул губернатор.