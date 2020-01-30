Туляка госпитализировали после отдыха на острове Хайнань

Жителя Тулы доставили в больницу после отдыха на острове Хайнань на территории Китайской Народной Республики.



Вечером 29 января его доставили в больницу по поводу недомогания с признаками ОРВИ.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, предварительные результаты лабораторных исследований не выявили у пациента возбудителей ОРВИ, включая известные коронавирусы.

До окончания полного объёма лабораторного обследования и установления причины заболевания он будет находиться под наблюдением врачей.

Напомним, 23 января с признаками ОРВИ были госпитализированы две студентки ТГПУ из Китая. Результаты анализов показали, что у девушек грипп группы В. В студенческом общежитии медики проводят профилактический осмотр студентов.

Своё название коронавирус получил из-за внешнего вида: под микроскопом на поверхности вирусной частицы видна «корона» из выступающих белков. Заражать он может кошек, собак, летучих мышей и птиц.

В настоящее время известны шесть коронавирусов, которые способны заразить человека. Четыре неопасны: они вызывают симптомы обычной простуды. Два других — это возбудитель так называемой атипичной пневмонии в 2003 году (коронавирус Тяжёлого острого респираторного синдрома, ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Оба вызывают серьёзные заболевания дыхательных путей и могут быть смертельными.

С конца декабря 2019 года новый вирус вызывает массовые заболевания в Китайской Народной Республике. Общее число заболевших превысило 830 человек.

КНР – инвестиционный партнёр Тульской области, в регионе есть ряд предприятий, в которых работают граждане КНР. На территории региона проводятся профилактические мероприятия.