Пруд в Заокском районе шесть лет загрязняют канализацией

Жители Заокского района шесть лет бьются за решение проблемы с очистными сооружениями.



С 2014 года они рассылают обращения в различные инстанции Тульской области, однако никаких мер не принимается.

Как утверждают местные активисты, в последние 20 лет на реке Ощеп в посёлке Пахомово не работают очистные сооружения, установленные ещё в советское время. Из-за этого неочищенные сточные воды попадают в реку, впадающую в пруд на территории деревни Клищино. В самой деревне из-за этого стоит запах канализации. Водой из пруда жители уже не пользуются даже для технических нужд и полива огородов.

По словам жителей, в 2014 году администрация МО Демидовское подавала заявку в областное министерство ЖКХ на модерназицию очистных сооружений, однако финансирование так и не выделяют.