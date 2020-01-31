В Новомосковске построили детсад почти за четверть миллиарда рублей

В Новомосковске Тульской области построили детский сад за 224 миллиона рублей.



Как озвучили в региональном правительстве, средства на него выделил «Газпромбанк».

Детский сад №56 будет обслуживать Вахрушевский микрорайон, первых детей он примет в марте. Здание рассчитано на 240 мест. Здесь будет работать 12 групп, в том числе 4 ясельные и 4 — для детей с особыми образовательными потребностями.

По словам главы администрации Новомосковска Алексея Бирюлина, в городе очередность детей от 1 до 3 лет составляет 180 человек. В группы от 3 лет очереди нет.

Полностью ликвидировать очередь в ясли должен детсад на 200 мест, который построят в 2021 году в рамках нацпроекта «Демография».