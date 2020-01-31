Тульские единороссы разъяснят жителям, как в области повышают рождаемость

В Тульской области на базе общественных приёмных партии «Единая Россия» с 1 февраля откроются консультационные центры по вопросам семьи и демографии.



В них будут разъяснять новые меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным для повышения рождаемости.

В частности, тулякам расскажут о льготах и преференциях, механизмах социальной помощи семьям. Планируется проводить в этих консультационных центрах выездные тематические приемы с участием депутатов всех уровней и профильных специалистов органов власти.