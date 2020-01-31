Мэр Тулы хочет пересадить жителей на велосипеды

Мэр Тулы, в прошлом велосипедистка и олимпийская чемпионка, Ольга Слюсарева провела совещание рабочей группы по подготовке к заседанию экспертного собрания, на котором обсудят развитие в городе велоинфраструктуры.



В совещании приняли участие председатель областной федерации велоспорта Валерий Гриньковский, руководитель экспертного совета по спорту при губернатор Татьяна Горюнова, почётный гражданин Тульской области Тамара Пильщикова и ответственный секретарь Тульского экспертного собрания Игорь Щербаков.

Как заявила Слюсарева, сейчас активному переходу туляков с автомобилей на велосипеды мешает отсутствие необходимой логистики.

Решение проблемы она видит в проектировании велосипедной инфраструктуры при создании новых жилых районов, реконструкции и капитальном ремонте дорог.

«Создавая условия для развития велосипедной культуры, мы тем самым будет стимулировать туляков к здоровому образу жизни, к активному переходу на велосипеды», — подчеркнула Слюсарева.

В то же время мэр отметила, что в последние годы в Туле появились велодорожки в местах массового отдыха, начали обустраиваться велопарковки, был запущен сервис велошеринга.