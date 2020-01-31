Спортивная общественность Алексина обсудила проект нового ФОКа

В Алексине с участием тренеров и спортсменов обсудили проект нового физкультурно-оздоровительного комплекса.



Его построят в микрорайоне Бор на территории бывшего стадиона. Сейчас городская администрация занята разработкой проектно-сметной документации.

Планируется, что ФОК будет двухэтажным. В нём будут зал для занятий игровыми видами спорта с трибунами на 140 человек, а также залы для занятий боксом, борьбой, аэробикой.

В спорткомплексе предусмотрят тренажёрный зал, пункт проката спортивного инвентаря, гардероб и мини-кафе.