Более половины россиян не ждут роста зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.



Согласно данным опроса Аналитического центра НАФИ, около 29% граждан рассчитывают на увеличение заработных плат в текущем году, сокращений ждут 7%.

Среди работающих россиян в возрасте 18-24 лет таковых 45%, в возрасте 25-34 лет — 39%, а среди тех, кто окончил вузы, — 33%.

В среднем повышение зарплат в новом году надеются 29% занятых.

Всероссийский опрос НАФИ прошёл в декабре 2019 года, в нём приняли участие 1,6 тыс. человек в 150 населённых пунктах в 50 регионах России.