В Туле провластные депутаты ополчились против коммунистки

В Туле депутаты трёх партий возмутились пиаром коммунистки на детях войны.



Депутат Тульской областной Думы от КПРФ Светлана Белоус на заседании парламента предложила коллегам внести в повестку дня вопрос о принятии законопроекта по социальной поддержке детей войны к 75-летию Победы.

Как озвучила она, около 20 регионов уже приняли меры соцподдержки, как правило, это доплата в размере 500-1000 рублей. В ответ коммунистка получила щедрую порцию критики сразу от нескольких депутатов.

«Сама формулировка „дети войны“ некорректна. Если мы рассматриваем войну как мать, это асоциально и неприемлемо. Поэтому нужно подобрать достойные формулировки, обобщить существующие практики и принять закон, который будет действовать на территории всей страны», — высказалась член «Единой России», бывший зампред правительства региона Марина Левина.

«Абсолютно бестолковый подход, и я даже не знаю, какое еще слово подобрать... Нельзя пиариться на святом, они постоянно твердят о „детях войны“, но забывают о том, что категория граждан, родившихся с 27-го по 45-й годы защищены всеми необходимыми льготами», — заявил зампред областной Думы, член ЛДПР Александр Балберов.

«Ставить заксобрание в такое положение, когда вопрос просто вносится после начала заседания думы и утверждения повестки, как минимум, некорректно. Многие депутаты понимают, что для обсуждения таких вопросов было бы неплохо подумать и о бюджете. Но, когда бюджет принимали, представители КПРФ просто голосуют против и никаких вопросов не вносят», — сообщил член комиссии по регламенту и депутатской этике, депутат от «Коммунистов России» Юрий Моисеев.

Интересно, что подробно критические комментарии привело издание «Тульская пресса», принадлежащее члену «Единой России» Илье Степанову, При рассказе о других значимых вопросах, обсуждаемых в облдуме, это СМИ обычно ограничивается пресс-релизами парламента.

Также издание Степанова задекларировавшего годовой доход в размере 53 млн рублей, сразу же поспешило «опустить» коммунистку в придуманном им же рейтинге «Биржа достижений тульской политики».