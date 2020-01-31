Подмосковный губернатор ввёл карантин на границе с Тульской областью из-за смертельного вируса

В Московской области введён карантин из-за смертельного вируса. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Андрей Воробьёв.



В заокской части Серпухова подтверждён случай бешенства у животных. Ограничительные мероприятия установлены на границе с Тульской областью.

Факт заболевания зафиксирован в селе Липицы, сообщают СМИ. Введён запрет на проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, также запрещено вывозить собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной зоны: из Липиц, а также с территории, расположенной в квадрате между деревнями Лукьяново — Шепилово — Якшино — Волково — Лукьяново.