Алексинцы стали на шаг ближе к запрету капитального строительства в рекреационной зоне

В Алексине могут создать функциональную зону «Р-1», в которой предполагается запретить строительство любых объектов капитального строительства.



Сейчас в зоне «Р» разрешается строить объекты капитального строительства: базы отдыха, туристические базы, объекты коммунального и спортивного назначения и др.

К зоне «Р-1» алексинцы предлагают отнести все парки и скверы, которые надо сохранить от застройки, в том числе участок в бору, где могли вырубить сосны для строительства жилья. Ситуация с бором благополучно разрешилась благодаря активности местных общественников и депутатов и вмешательству губернатора.

Местной администрацией уже разработаны поправки в Правила землепользования и застройки с учётом установления зоны Р1 для территории, предусматривающей сохранение существующего природного ландшафта, зелёных массивов. Законопроект будет рассмотрен в соответствии с действующим законодательством. Правда, возможны и подводные камни.

Например, в Туле в зоне Р1 допускается 10%-ная застройка. С выделением 10% от площади зоны Р1 под объекты капитального строительства, земельный участок с готовым объектом переходит в собственность инвестора строительства. Следующие 10% для возможного строительства будут выделены от новой, уже уменьшенной, предыдущим ОКС площади зоны Р1. И так далее. В зонах Р2 и Р4 вообще отсутствует ограничение процента застройки. В зонах Р1, Р2 и Р4 к тому же не устанавливается предельная высота зданий.