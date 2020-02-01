Что у Новомосковска наболело

30 января губернатор Тульской области в ходе рабочей поездки в Новомосковск обсудил наболевшие проблемы города.



Это вопросы экологии, переселения из аварийного жилья, водоснабжения, уборки мусора, благоустройства дворов.

До 2025 года в Новомосковске планируется переселить около 2 тысяч человек из 90 аварийных домов. Пока приобретены только 33 квартиры, половина из них — в доме №10 на Рязанском шоссе. Всего в регионе за пять лет расселят 315 аварийных домов, в которых живут 5,4 тысячи человек.

Отдельно Дюмин коснулся вопросов экологии, призвав руководителей местных предприятий не допускать увеличения техногенной нагрузки. Также он просил обратить особое внимание на работу в местах рекультивации свалок.

Кроме того, жители новомосковских посёлков жалуются на проблемы с водоснабжением. Губернатор поручил проработать возможность решения вопросов водоснабжения в сельских населённых пунктах.

Главе администрации Новомосковска Алексею Бирюлину губернатор поручил внимательнее работать с обращениями граждан и чаще встречаться с людьми.

«Если возникают какие-то проблемы, для решения которых не хватает муниципальных ресурсов, выходите с предложениями на региональный уровень. Проявляйте настойчивость в решении актуальных для жителей вопросов», — подчеркнул Дюмин.