В Туле диабетиков загоняли по аптекам

В Туле больные сахарным диабетом не могли достать лекарств.



Как рассказали горожане «Тульской прессы», проблемы начались ещё в прошлом году. Так, в аптеке горбольницы №2 на Комсомольской улице окошко начали закрывать в 16:00 мск. А в январе этого года стали выдавать только одно лекарство, за «Метформином» и «Гликлазидом» отправляют на другой конец города. Такие же проблемы испытывают и жители других районов.

В министерстве здравоохранения Тульской области пояснили, что в настоящее время лекарственные препараты для льготного обеспечения больных сахарным диабетом доступны в аптеках. При возникновении проблем следует обращаться в минздрав по телефонам 24-51-46, 8-800-44-44-003.