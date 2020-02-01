Тульские депутаты решили поддержать одиноких отцов

Депутаты Тульской областной Думы расширили понятие «одинокий родитель».



Оно теперь закреплено в законе «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, в Тульской области».

В частности, ежемесячную денежную выплату в размере 1,2 тысячи рублей (если среднедушевой доход семьи не превышает двукратный размер величины прожиточного минимума), сможет получать не только одинокая мать, но и одинокий отец.

«До принятия закона, мы пользовались понятием „одинокая мама“, но практика показала, что есть и одинокие папы. Теперь ежемесячную денежную выплату сможет получать одинокий родитель, проживающий совместно с ребёнком-инвалидом», — пояснила председатель комитета по социальной политике Марина Левина.

По данным авторов законопроекта, сейчас потенциальными получателями меры поддержки являются около 150 одиноких родителей. На реализацию нормы закона в 2020 году потребуется 2,2 млн рублей. Средства выделят в рамках программы «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области».