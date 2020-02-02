В Новомосковске снесут колесо обозрения

К 90-летию Новомосковска обновят центральный парк города. Провести такую работу поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин фонду развития региона «Перспектива» в 90-летию города.



На внебюджетные средства в парке обустроят большую игровую площадку. Также здесь демонтируют старое колесо обозрения. Вместо него планируется установить новое либо другой аттракцион.

Убрать колесо обозрения из парка хотели ещё с началом строительства ледовой арены дворца «Юбилейный», чтобы обустроить рядом со спортивным объектом больше парковочных мест.