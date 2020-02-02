Депутат Госдумы предложил подкормить студентов

24-летний депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением ввести бесплатные обеды для студентов очного отделения.



Соответствующее обращение он направил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. По словам Власова, студенты-очники проводят в вузах почти целый день, а приготовить еду в общежитиях получается не всегда.

Бесплатным горячим питании обеспечивают только студентов из социально незащищённых слоёв населения, и то лишь в некоторых учебных заведениях.

«Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах. Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся», — заявил депутат.