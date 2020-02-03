Кандидатов в приставы проверят на участие в сектах

Федеральная служба судебных приставов утвердила порядок проверки на полиграфе кандидатов на должности в ведомстве.



Помимо прочего, будущих приставов начнут проверять на пристрастие к азартным играм, участие в запрещённых организациях, в том числе сектах.

Под датчиками полиграфа нужно будет ответить на вопросы, какие отношения складываются с алкоголем, нет ли опыта с наркотиками, рассказать, кроме всего прочего, о своих хобби, назвать две-три любимые книги, а также любимых писателей, поэтов, художников.

Если во время проверки человек почувствует себя плохо, беседу прервут. Точно так же кандидат может сказать «стоп» в любой момент. Если исследование не проведено, то не будет и назначения — придётся пройти всё заново.

По итогам обследования кандидату присвоят одну из четырех категорий. Первая — рекомендуется в первую очередь. То есть человек не просто подходит, а подходит без вопросов. Вторая и третья категории — человек в принципе рекомендуется, но кандидатура не идеальная. Четвёртая категория — не рекомендуется. То есть претендент совсем не подходит ведомству. С согласия кандидата психофизиологическое исследование будет записываться на аудио или видео.

Численность сотрудников службы принудительного исполнения составит более 62 тысяч человек, плюс к тому в ведомстве предусмотрено более 12,7 тысячи федеральных гражданских служащих.