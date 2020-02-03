Тулякам предлагают разоружиться за деньги

1 февраля в Тульской области стартовала профилактическая акция «Оружие».



Росгвардия предлагает всем жителям региона добровольно сдать оружие и получить за него вознаграждение.

В частности, можно сдать огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, находящиеся в незаконном обороте, а также зарегистрированное оружие, которое из-за долгого срока службы стало опасным для его дальнейшей эксплуатации.

Приём оружия у граждан будет проводиться до 25 декабря 2020 года. Правда, сумма, выделенная из регионального бюджета на вознаграждения, на всех не превысит 600 тысяч рублей. Деньги выделены в рамках программы «Повышение общественной безопасности населения в Тульской области».

Обратиться можно в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии, в ОВД по месту жительства или по месту обнаружения оружия.