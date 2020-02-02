Патриарх Кирилл предложил включить статью о Боге в российскую Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о том, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о вере в Бога.



«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог», — сказал патриарх во время трапезы после литургии, посвящённой 11-летию его интронизации.

По его словам, верующим необходимо общими усилиями содействовать, чтобы «такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции».