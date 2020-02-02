Тульская область выбыла из пятёрки лидеров по убыли населения

Тульская область по итогам 2019 года не вошла в пятёрку регионов России с самой большой убылью населения, как в 2018 году.



По данным на 1 января 2020 года наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) областях, Алтайском крае (15,8 тыс.) и Волгоградской области (15,8 тыс.).

Наибольший рост населения зафиксирован в Московской области (88 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).

По итогам 2018 года первые места по рождаемости занимали Чеченская Республика, Республики Тыва, Ингушетия, Дагестан, Алтай, в аутсайдерах находились Смоленская и Тульская области, Республика Мордовия, Тамбовская и Ленинградская области". По числу смертей на тысячу жителей лидировали Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области. Меньше всего смертность была в Ханты-Мансийском округе, Республике Дагестан, Ямало-Hенецком округе, Чечне и Ингушетии.

В 2018 году в Тульской области родилось почти 12,4 тыс. человек, умерло — 24 тыс., убыль составила 11,6 тыс. человек. В 2017 году было зафиксировано 13,6 тыс. рождений и 24,7 тыс. смертей; рождаемость сократилась аж на 12%, смертность — всего на 3%.

С 1980 года в Тульской области численность населения уменьшилась с 1,94 млн до 1,49 млн человек.