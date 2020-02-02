Новый премьер-министр России принял решение по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, опасных для окружающих.



Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В конце декабря 2019 года китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Посольство России готовит эвакуацию российских граждан, находящихся в Ухане и всей провинции Хубэй, к ней будут привлечены самолеты ВКС РФ.

Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах, в том числе России. В Тульской области, где учатся и работают граждане КНР, принимаются меры по профилактике инфекции.