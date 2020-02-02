Туляки отсудили компенсацию у санатория в Алексине за травму ребёнка

Тульский суд оштрафовал санаторий «Алексин Бор» за травму, полученную отдыхавшим там ребёнком.



В августе 2019 года он упал с турника и повредил плечо, после чего находился на стационарном лечении.

Родители туляка оценили ущерб в 350 тысяч рублей за то, что ребёнок испытывал сильную физическую боль и нравственные страдания в связи с невозможностью вести привычный образ жизни, заниматься спортом, активными играми.

5 декабря Пролетарской районный Тулы частично удовлетворил иск, присудив компенсацию в 70 тысяч рублей и возмещение судебных расходов в 10 тысяч рублей. Истцы не обжаловали решение, оно вступило в законную силу.