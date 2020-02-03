Шумные туляки попадут под штрафные санкции

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне. Его внесут на рассмотрение до конца весенней сессии.



Предполагается, что сумма наказания для физических лиц составит 5-50 тысяч рублей, для юридических — 50-150 тысяч.

Пакет соответствующих поправок будет внесен в Кодекс об административных правонарушениях и Жилищный кодекс.

В случае нарушения тишины более двух раз в месяц собственникам квартиры будет выписан административный штраф. Если нарушение тишины будет связано с работой какой-либо организации, её работу смогут приостановить на 90 дней.

При нарушении тишины жильцы смогут обратиться напрямую в управляющие компании. Если обращение в управляющую компанию не даст результата, необходимо будет направить в УК жалобу в письменной форме, после чего УК должна обратиться в местную жилищную инспекцию, которая через суд взыщет с собственника квартиры штраф. Нести ответственность будет собственник помещения.

При этом нарушением тишины не будут считаться «источники жизнедеятельности человека» – плач ребёнка, шум воды, звук шагов и др.

Сейчас федерального «Закона о тишине» не существует. Есть только региональные нормативные акты, например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 мск, делать ремонт — с 19:00 до 09:00 мск.

Как отмечают в Госдуме, сейчас УК не могут заниматься подобными делами, а в полицию и суд многие не обращаются из-за сложности процедуры. Вместо этого жильцы обращаются с жалобами к депутатам.