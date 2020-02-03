На алексинской зооферме трудились нелегалы?

На зооферме «Алексин-Страус», которая находится недалеко от Кургана славы в селе Казначеево, выявили нелегальных мигрантов. Об этом сообщил один из городских порталов со ссылкой на источник.



Сообщается, что 26 января в результате рейда на ферму были задержаны трое граждан Таджикистана, у которых 31 декабря 2019 года закончилось разрешение на работу.

По информации источника, мигранты задержаны и доставлены в «отстойник» в Киреевске. Хозяина зоофермы, по неподтверждённым данным, обвиняют в организации нелегальной миграции.

ООО «Алексин-Страус» было зарегистрировано в 2014 году. Учредитель — Узунян Арарат Левикович. Он также является учредителем и гендиректором московской фирмы «Автодорстрой», которая на подрядах у властей Алексина заработала более 400 млн рублей.