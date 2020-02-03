14-летних подростков из Алексина будут судить за кибермошенничество

Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении двух 14-летних подростков из Алексина.



Они обвиняются в краже денег с банковского счёта (по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, 11 июня 2019 года с помощью приложений в мобильном телефоне они оплатили с банковского счёта товары на сумму 15 тысяч рублей, используя данные найденной на улице банковской карточки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Кража денег с банковской карты без ведома владельца квалифицируется как преступление по статье 158 УК РФ. Наказанием за него может стать штраф, возмещение в принудительном порядке средств, полученных преступным путём, а также реальное лишение свободы, сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета Тульской области Юлия Конохович.