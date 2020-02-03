Распилили даже ёлку: алексинская «Тяжпромарматура» переживает кризис

На алексинском заводе «Тяжпромарматура» идут массовые сокращения работников и закрываются цеха.



О проблемах предприятия пишут тульские СМИ. По словам работников предприятия, оборудование сдаётся в металлолом, на металл распилили даже новогоднюю ёлку.

Трудности «Тяжпромарматура» испытывает в течение последних четырёх лет. Это подтвердил и глава администрации Алексина Павел Фёдоров.

По его словам, из-за проблем предприятия муниципалитет был вынужден взять на бюджетное обслуживание заводской Дом культуры и подростковый клуб «Современник».

Напомним, ранее о массовых сокращениях и урезании зарплат сообщали на тульском «Штампе».