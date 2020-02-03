В Туле коммунальную инфраструктуру выставят на торги

Тульские чиновники решили избавиться от устаревших коммунальных сетей.



348 объектов, в том числе теплосети, водопроводы, газопроводы, котельные и очистные сооружения, выставят на торги.

Имущество, находящееся в госсобственности, планируется передать по концессии, чтобы их реконструкцию проводил уже концессионер.

Ещё весной глава администрации Тулы (теперь уже бывший) Евгений Авилов сообщал, что Тула вошла в пятёрку городов, которые прошли отбор для участия в инвестиционной программе нового банка развития БРИКС. Городская администрация подготовила заявку на 6 млрд рублей, в том числе на полную реконструкцию очистных сооружений, которая стоит 1,7 млрд.

Износ водопроводных систем в Туле сейчас составляет 82,4% (1082,7 км), канализационных сетей — 85,2% (518 км).